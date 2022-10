Ultime da Castel Volturno in vista dell’Ajax: un solo assente tra gli azzurri

Il Napoli si prepara all’importante sfida di Champions League di domani sera contro l’Ajax in programma alle ore 18:45 allo Stadio “Diego Armando Maradona”. Dopo la roboante vittoria di Amsterdam per 6-1 arrivata settimana scorsa, gli azzurri dovranno ripetersi per mettere in ghiaccio la qualificazione agli ottavi di finale: basterà un pareggio per il passaggio aritmetico alla fase successiva.

Intanto, per il match di domani Spalletti potrà contare nuovamente su Victor Osimhen, tornato dopo più di un mese di distanza dall’infortunio al bicipite femorale. Il nigeriano difficilmente partirà subito titolare, ma potrà essere utilizzato come arma a gara in corso. Il tecnico azzurro però dovrà fare a meno di Amir Rrahmani, fermatosi nell’ultima gara di campionato contro la Cremonese: il kosovaro svolgerà oggi gli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio.

Infortunio Rrahmani

Questa mattina, gli azzurri si sono ritrovati a Castel Volturno per svolgere l’allenamento prima del match di domani: nessuna sorpresa per Spalletti, tutti presenti tranne l’infortunato Rrahmani. Presente anche Osimhen che ha svolto nuovamente l’allenamento in gruppo. Salvo sorprese dell’ultima ora, Spalletti potrà contare su tutta la squadra (escluso Rrahmani) per questa gara importantissima. L’obiettivo qualificazione è a un passo e i tifosi stanno iniziando a sognare.