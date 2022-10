Home » News Calcio Napoli » Team Volley Napoli, esordio amaro in Serie A3: sconfitta in casa contro Shedirpharma Sorrento

La QuantWare Team Volley Napoli cede in casa nella prima giornata del campionato di Serie A3 Credem, battuta dalla Shedirpharma Sorrento con il risultato finale di 1-3 (19-25; 18-25; 25-22; 17-25).

La squadra partenopea, al debutto storico nella Lega di A3, non riesce nell’impresa di presentarsi al proprio pubblico con una vittoria, in un PalaSiani del tutto risistemato, che si presenta come una vera e propria bomboniera agli occhi di chi ha affollato gli spalti.

Lascia l’amaro in bocca la sconfitta, anche perché Napoli parte subito forte e si porta avanti nel primo set, ma viene prima raggiunta e poi superata a metà set con la più esperta squadra della penisola sorrentina che chiude con un vantaggio netto. Nel secondo set non c’è storia e Sorrento vola via avanti e chiude agevolmente il parziale. Sul 2-0 Napoli ha una scossa e dando il massimo nel terzo set si porta prima avanti e poi resiste al rientro della squadra sorrentina; la vittoria del terzo set riaccende le speranze dei tifosi, ma purtroppo nel quarto set Sorrento parte subito forte, mentre Napoli fallisce le occasioni per rientrare. Sorrento vince meritatamente, come era pronosticabile visto che la Shedirpharma ha ambizioni di alta classifica.

Al termine della partita Mister Calabrese ha espresso comunque un giudizio complessivamente positivo sul debutto: “Siamo una squadra giovane, dobbiamo lavorare sodo, ma abbiamo anche dimostrato che possiamo valere il livello delle squadre di questa categoria. Guardiamo avanti fiduciosi che possiamo crescere molto di settimana in settimana”

Per quanto riguarda i tabellini, negli ospiti da rimarcare le prove di Starace con 20 punti e Cuminetti 13, mentre tra i padroni di casa si sono distinti Cefariello e Rodriguez entrambi con 14 punti.

L’appuntamento è ora per il prossimo turno che vedrà la QuantWare Napoli impegnata in trasferta a Sabaudia.