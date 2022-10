Home » News Calcio Napoli » Non solo il primato in Serie A, nessuna squadra ci riesce come il Napoli di Spalletti

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non mancano affatto gli elogi al Napoli di Luciano Spalletti che continua a stupire in campionato ed in Europa. Gli azzurri sono in testa su entrambi i fronti e giocano un calcio veloce che nessuna squadra al momento è stata capace di contrastare.

Il quotidiano sportivo associa il primato in Serie A alla maglia rosa che viene conquistata durante il Giro d’Italia. Un Napoli che dà l’impressione di non soffrire gli avversari che dall’altra parte soffrono gli azzurri e non riescono a tenere il loro passo.

(Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

I gol nel finale sono la conseguenza della pressione continua che viene esercitata dalla squadra allenata da Spalletti. “Il Napoli ti prende alla gola e ti toglie il fiato progressimavente“, questo evidenzia la Gazzetta dello Sport quando parla dei partenopei.

Quello di Cremona non è stato un Napoli bellissimo come visto altre volte, ha spesso sofferto la pressione della Cremonese ma nonostante tutto c’è da evidenziare il fatto che gli azzurri hanno segnato quattro reti e Meret, tolto il gol, non ha mai corso rischi. Un potenziale strepitoso in entrambe le fasi quello che sta offrendo il Napoli.

La Rosea fa notare dunque come nessuna squadra di Serie A ad oggi sia in grado di tenere i ritmi del Napoli di Luciano Spalletti.