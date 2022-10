Napoli-Ajax, Spalletti può esultare: torna a disposizione per la sfida di Champions

Il Napoli non ha intenzione di tirare il freno, una macchina da gol sia in Serie A che in Champions League, reti che sono arrivate anche senza la presenza del numero 9 Victor Osimhen. Il calvario del nigeriano però sta finalmente per volgere al termine, contro l’Ajax infatti tornerà a disposizione di mister Luciano Spalletti.

(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Secondo quanto riferito dalla Repubblica infatti il rientro di Osimhen è imminente, unico problema per lui sarà fare i conti con lo straordinario momento che stanno vivendo Jack Raspadori e Giovanni Simeone. Se prima la presenza dell’attaccante nigeriano appariva essere indispensabile, ad oggi la concorrenza in attacco è decisamente più serrata. Mercoledì al Maradona Victor ci sarà, quantomeno in panchina, ora però starà a lui tornare ad essere la prima scelta del reparto offensivo azzurro.

Se la gara contro gli olandesi dell’Ajax dovesse mettersi in discesa come successo all’andata, non è da escludere che Osimhen possa entrare per iniziare ad acquistare nuovamente minuti nelle sue gambe. Gli impegni sono tanti fino alla sosta del Mondiale, poter contare sul 9 è senza dubbio un grosso vantaggio per il Napoli.