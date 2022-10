Napoli-Ajax, scelto l’arbitro della sfida: ha già diretto la Juventus in Champions

Il Napoli giocherà nuovamente contro l’Ajax in Champions League nella sfida di mercoledì pomeriggio alle 18.45 al Diego Armando Maradona. Otto giorni dopo la goleada degli azzurri in Olanda per 1-6. La Uefa ha designato gli arbitri della quarta giornata e per Napoli-Ajax è stato scelto il tedesco Felix Zwayer, accompagnato da una sestina composta tutta da connazionali.

Di seguito la sestina arbitrale completa per la sfida tra Napoli e Ajax:

Arbitro: Felix Zwayer GER

Felix Zwayer GER Assistenti : Stefan Lupp GER, Marco Achmuller GER

: Stefan Lupp GER, Marco Achmuller GER Quartouomo : Sven Jablonski GER

: Sven Jablonski GER VAR: Harm Osmers GERAVAR: Marco Fritz GER

(Photo by Stefano Guidi/Getty Images)

In questa edizione della Uefa Champions League, Zwayer ha già arbitrato una squadra italiana, il direttore di gara infatti ha condotto la sfida tra Juventus e Benfica il 14 settembre del 2022. In quell’occasione sono stati tirati fuori ben sette cartellini gialli, arbitro dall’ammonizione facile e che dovrà essere bravo a tenere i nervi saldi al Maradona. L’Ajax nellag gara d’andata ha più volte lasciato la gamba commettendo alcuni falli evitabili, i nervi erano abbastanza tesi a causa del punteggio che stava maturando in Olanda e l’espulsione di Tadic ne è la conferma. Gara tutt’altro che semplice da dirigere dunque per il tedesco Zwayer.