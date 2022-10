Doveva giocare contro il Napoli, infortunato per 10 partite!

Lo scorsa giornata di Premier League ha visto il Liverpool di Jurgen Klopp protagonista di una brutta sconfitta per 3-2 contro la squadra più in forma del momento: l’Arsenal di Mikel Arteta.

Nonostante la sconfitta in sé rappresenti a pieno il momento di difficoltà che stanno vivendo i Reds, l’evento che potrebbe cambiare la stagione del Liverpool è avvenuto al minuto 42 del primo tempo, quando, l’esterno sinistro colombiano Luis Diaz, l’uomo più in forma dell’ultimo periodo, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in seguito ad un infortunio al ginocchio.

Luis Diaz (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la stella dei Reds dovrà stare ai box per le prossime 10 partite, di conseguenza salterà il mondiale e la sfida di ritorno fra Liverpool e Napoli in programma martedì 1 novembre alle 21:00 ad Anfield.

L’assenza di Luis Diaz può rappresentare per gli uomini di Klopp un grosso problema, viste le brillanti prestazioni offerte dall’ex Porto nelle ultime partite, ma di certo le alternative in un top club come il Liverpool non mancano, basti pensare a Roberto Firmino.

Giuseppe Esposito