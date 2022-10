Frase shock del giornalista: “Certe agevolazioni arbitrali confermano la crescita del Napoli”

Nell’edizione odierna del quotidiano Il Giornale, il giornalista Tony Damascelli ha commentato come di consueto quello che è accaduto nell’ultima giornata di campionato. Di seguito le sue considerazioni in merito alla fuga del Napoli di mister Spalletti:

“Il primato solitario del Napoli ha una logica che di solito non entra nei discorsi del football. I meriti sono evidenti, la qualità del gioco, i risultati generosi e certe agevolazioni arbitrali vanno a confermare la crescita della squadra anche in una trasferta che non è stata così facile come quella di Cremona”.

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Elogi e anche qualche frase che può scaturire alcune polemiche, come ad esempio il riferimento ad alcune scelte del direttore di gara. Simeone e compagni hanno vinto la sfida di Cremona rischiando poco, concedendo solo due occasioni alla Cremonese e attaccando i padroni di casa anche dopo l’1-3 siglato da Lozano. Impegno che si è rivelato più complicato del previsto ma che alla fine ha visto ancora una volta trionfare la formazione partenopea.