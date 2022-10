Cremonese-Napoli insegna: “Kvara ha imparato la lezione”

Paolo Condò, noto giornalista, ha detto la sua sulla gara vinta dal Napoli in quel di Cremona evidenziando sull’edizione odierna de La Repubblica alcuni aspetti del match. La vetta in solitaria, la consapevolezza di poter fare le cose in grande e la voglia di stupire ancora, con questa squadra iniziano a diminuire gli aggettivi.

Tra i tanti temi, Condò si è voluto soffermare anche su Kvaratskhelia, georgiano che è stato qualche volta bacchettato per la pecca di non passare il pallone in alcune occasioni. Di seguito quanto evidenziato:

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Il fatto che i tre punti siano arrivati comunque racconta di un ventre partenopeo (Rrahmani, Anguissa, Lobotka) al lavoro per reggere la baracca in attesa delle giocate risolutive come il colpo di testa di Simeone appostato sul secondo palo o il fragrante assist “basta spingere” di Kvara per Lozano. Inciso: passare anziché tirare era ciò che il georgiano doveva fare, ma il calcio è pieno di attaccanti che davanti alla porta scordano la soluzione corretta e scelgono quella egoista“