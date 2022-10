Udinese-Atalanta, il Napoli gongola: il risultato

Finisce il match alla Dacia Arena, si chiude la sfida delle 15 in Serie A tra Udinese–Atalanta. Si dividono la posta in palio e il Napoli osserva, dovendo scendere ora però in campo alle 18 contro la Cremonese, per tentare l’allungo ai danni dei due club.

In rimonta, l’Udinese, è riuscito ad agguantare il risultato, pareggio nella ripresa. Il club di Sottil ha risposto al doppio vantaggio della Dea, l’Atalanta si era infatti portata sullo 0-2 con i gol prima di Lookman e poi di Muriel. Il primo gol di Deulofeu ha accorciato le distanze, poi raggiunte dalla rete di Perez.

Pareggio dunque per 2-2 tra Udinese e Atalanta, il Napoli ora può tentare l’allungo sul Milan e le altre, andando a caccia dei tre punti contro la Cremonese. Situazione momentanea che vede l’Atalanta comunque prima a 21 punti, con il Napoli ad inseguire – c’è il match da giocare – a quota 20. Parimerito con Udinese e Milan, oggi allo Zini è un’occasione d’oro per i partenopei.