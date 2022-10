Home » News Calcio Napoli » Dove vedere Cremonese-Napoli in tv e in streaming

DOVE VEDERE CREMONESE NAPOLI – Il Napoli, dopo la storica vittoria per 6-1 in Champions League contro l’Ajax, alla Johan Cruijff ArenA, è pronto a rituffarsi in campionato.

La squadra di Luciano Spalletti è al primo posto in classifica, a pari merito con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che a sua volta giocherà domani sera contro il Sassuolo nella sfida in programma al Gewiss Stadium, alle ore 20:45.

Gli azzurri saranno ospiti, invece, della Cremonese, che è al penultimo posto in classifica a 3 punti, uno in più della Sampdoria, che in settimana ha accolto come nuovo tecnico Dejan Stankovic.

L’obiettivo del Napoli sarà quello di continuare su questo incredibile stato di forma, ma le trappole – soprattutto dopo una trasferta comunque quella di Amsterdam – sono dietro l’angolo.

Cremonese Napoli: i precedenti tra le due squadre

La Cremonese e il Napoli si sono sfidate in totale per 17 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. In complessivo, la squadra azzurra è in vantaggio nei precedenti:

2 vittorie della Cremonese

6 pareggi

9 vittorie del Napoli

Tuttavia, lo stadio Zini – dove domenica alle 18:00 si terrà la sfida tra le due compagini – resta un tabù per i partenopei, che non hanno mai vinto a Cremona. Di seguito, i precedenti dello Zini:

2 vittorie della Cremonese

4 pareggi

Nessuna vittoria del Napoli

L’ultimo confronto tra Cremonese e Napoli risale a ben 26 anni fa quando, il 10 marzo del 1996, quando la squadra allenata allora da Vujadin Boskov pareggiarono per 1-1.

Le scelte di Alvini e Spalletti

La Cremonese è pronta confermare la difesa a quattro dopo l’ottima prova contro il Lecce. Ballottaggio in difesa, nel centrodestra, dove si giocano un posto Bianchetti e l’ex Chiriches. L’altro dubbio riguarda invece il centrocampo: uno tra Castagnetti e Meitè prenderà la maglia da titolare al fianco di Ascacibar in mediana.

Rotazioni invece per Luciano Spalletti, in virtù dei numerosi impegni ravvicinati tra campionato e Champions League. Possibile il ritorno tra i convocati di Osimhen, che dovrebbe però partire dalla panchina. Al suo posto, solito ballottaggio tra Simeone e Raspadori, con l’argentino favorito sull’ex Sassuolo. Ostigard dovrebbe far rifiatare Rrahmani, mentre riposo previsto per Zielinski e Lozano, sostituiti con ogni probabilità rispettivamente da Ndombele e Politano.

Napoli (Getty Images)

Di seguito, le probabili scelte dei due tecnici:

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Meité; Zanimacchia, Escalante, Quagliata; Dessers

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Dove vedere Cremonese Napoli: SKY o DAZN?

Dove vedere Cremonese Napoli in tv? E in streaming? Il match Cremonese-Napoli sarà visibile in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A.

Per poter seguire il match è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili per il piano standard o 39,99 euro per il piano plus. L’incontro di San Siro sarà visibile anche su Sky per coloro che hanno attivato il canale satellitare Zona DAZN al prezzo aggiuntivo di 5 euro mensili.