LIVE – Cremonese-Napoli: pochi cambi per Spalletti

Buonasera amici di SpazioNapoli e benvenuti alla live testuale di Cremonese-Napoli, gara valida per la 9° giornata di Serie A. Gli azzurri sono reduci dalla spettacolare vittoria per 6-1 in casa dell’Ajax in Champions League, ma deve vincere per raggiungere l’Atalanta in testa alla classifica, uscita vittoriosa per 2-0 nel match ad alta quota contro l’Udinese.

La Cremonese, invece, non ha ancora trovato nessuna vittoria in questo campionato ed è stata raggiunta anche dalla Sampdoria all’ultimo posto in classifica: la squadra lombarda ha trovato solo 3 punti finora e vorrà tentare l’impresa dinanzi al proprio pubblico.

Formazioni ufficiali Cremonese Napoli

Il tecnico Massimiliano Alvini dovrà fare a meno di Chiriches, Hendry e Ghiglione per questo match, mentre Pickel e Okereke non sono al 100%. Il tecnico toscano si affida ai migliori uomini disponibili per sfidare il Napoli.

Dall’altra parte Luciano Spalletti ha deciso di effettuare poco turnover: solo tre cambi rispetto al match con l’Ajax. Dei “titolari” riposa solo Zielinski: esordio dal primo minuto in campionato per Tanguy Ndombele.

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoschvili, Valeri; Meite, Ascacibar; Zanimacchia, Afena Gyan, Quagliata; Dessers. All. Alvini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti