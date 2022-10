Brutto infortunio per il Napoli, Rrahmani costretto al cambio: cos’è successo

Il Napoli sta vincendo 1-2 la sfida valida per la nona giornata di Serie A in casa della Cremonese. Alla rete di Politano ha risposto la Cremonese con Dessers. La zuccata di Simeone ha permesso agli azzurri di passare in vantaggio.

A poco più di dieci minuti dal termine, Amir Rrahmani resta col ginocchio piantato a terra dopo uno scontro di gioco e urla dal dolore. Il problema non sembra di poco conto. In campo entra lo staff sanitario azzurro; nel frattempo si scaldano Juan Jesus e Ostigard.

Il difensore kosovaro non riesce a proseguire: al suo posto entra Leo Ostigard, preferito da Spalletti a Juan Jesus.

La Cremonese e il Napoli si sono sfidate in totale per 17 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. In complessivo, la squadra azzurra è in vantaggio nei precedenti:

2 vittorie della Cremonese

6 pareggi

9 vittorie del Napoli

Tuttavia, lo stadio Zini – dove a partire dalle 18:00 si sta tenendo la sfida tra le due compagini – resta un tabù per i partenopei, che non hanno mai vinto a Cremona. Di seguito, i precedenti dello Zini:

2 vittorie della Cremonese

4 pareggi

Nessuna vittoria del Napoli

L’ultimo confronto tra Cremonese e Napoli risale a ben 26 anni fa quando, il 10 marzo del 1996, quando la squadra allenata allora da Vujadin Boskov pareggiarono per 1-1.