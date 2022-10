Cremonese-Napoli, sostituito a metà secondo tempo: cosa è successo

Il Napoli sta pareggiando 1-1 la sfida valida per la nona giornata di Serie A in casa della Cremonese. Alla rete di Politano ha risposto la Cremonese con Dessers.

Al 60′ crampi per Afena-Gyan. Il calciatore ex Roma ferma la sua corsa, si accascia al suolo e chiede il cambio.

Il classe 2003 è il giocatore più pagato di sempre nella storia del club grigiorosso e oggi ha avuto l’occasione di mettersi in mostra dal primo minuto con la formazione di mister Alvini. L’attaccante ghanese era infatti soltanto subentrato fino a questo momento.

La Cremonese e il Napoli si sono sfidate in totale per 17 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. In complessivo, la squadra azzurra è in vantaggio nei precedenti:

2 vittorie della Cremonese

6 pareggi

9 vittorie del Napoli

Tuttavia, lo stadio Zini – dove domenica alle 18:00 si terrà la sfida tra le due compagini – resta un tabù per i partenopei, che non hanno mai vinto a Cremona. Di seguito, i precedenti dello Zini:

L’ultimo confronto tra Cremonese e Napoli risale a ben 26 anni fa quando, il 10 marzo del 1996, quando la squadra allenata allora da Vujadin Boskov pareggiarono per 1-1.