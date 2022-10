Home » News Calcio Napoli » Paura in casa Roma, Dybala costretto ad uscire per infortunio: salta il Napoli?

Dopo la grande vittoria di questo pomeriggio in quel di Cremona, per il Napoli, considerando il calendario fitto, è già tempo di concentrarsi sulle prossime sfide.

Gli azzurri affronteranno nell’ordine l’Ajax in Champions League, il Bologna in campionato al Maradona e poi, dopo una settimana, ci sarà il big match contro la Roma all’Olimpico.

In particolare, proprio riguardo la sfida contro i giallorossi, giunge da Roma una notizia importante: Paulo Dybala è uscito anzitempo dal match contro il Lecce per un problema alla coscia.

Dybala, infortunio

La Joya, dopo aver realizzato il calcio di rigore, ha sentito tirare la coscia nella parte posteriore, immediato il cambio da parte di Mourinho.

Il calciatore argentino è apparso molto sofferente, non appena si è accomodato in panchina sembrava quasi in lacrime.

Una notizia che, dunque, potrebbe riguardare da vicino anche il Napoli qualora l’infortunio dell’attaccante risultasse grave.

Difatti, Dybala potrebbe saltare la sfida contro i partenopei che si terrà il 23 ottobre e sicuramente si tratterebbe di un’assenza pesante per la Roma.

Tuttavia, nelle prossime ore ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti per capire l’entità dell’infortunio e stabilire quanti giorni dovrà restare fermo ai box.