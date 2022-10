Spalletti si gode il suo Napoli: “I giocatori hanno questa qualità speciale”, poi il messaggio alla Cremonese

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in diretta ai microfoni di DAZN al termine di Cremonese-Napoli, partita valida per la nona giornata di Serie A TIM vinta dagli azzurri per 1-4. Reti di Politano, Simeone, Lozano ed Olivera. Non basta il gol di Dessers ad evitare la sconfitta della Cremonese.

Il tecnico di Certaldo ha espresso tutta la sua soddisfazione al termine della gara ai microfoni di DAZN. Il Napoli è attualmente primo in classifica a quota 23 punti, con 22 reti segnate e 7 subite.

Per gli azzurri mercoledì c’è l’Ajax in Champions League e domenica il Bologna per la decima giornata di Serie A TIM. Ora, però, la squadra si gode il successo del Zini e i primati in classifica in campionato e Champions League. Di seguito quanto dichiarato da Luciano Spalletti al termine della gara:

Spalletti Cremonese Napoli (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Cremonese-Napoli, le parole di Spalletti

“Non è stata una gara facile, Dopo essere passati in vantaggio, loro hanno pareggiato dopo un rimpallo sfortunato. Lì è stato difficile perché la partita si è portata su qualità che non assomigliano alle nostre caratteristiche. Non riuscivamo a trovare la misura sulla seconda palla e noi ci adattiamo difficilmente a questo tipo di gare. La squadra però non ha perso lucidità. Simeone ha fatto un grande gol. È stata una gara difficile, la Cremonese non merita la posizione di classifica in cui è. Bisogna fargli i complimenti”.

“I calciatori hanno qualità, sono disponibili a far bene nei minuti che gli vengono concessi senza pensare che avrebbe fatto bene in quelli in cui non ha giocato. Hanno le sane intenzioni di sfruttare le opportunità che gli vengono date”.

“Ho la sensazione che il Napoli non abbassi mai il motivo per cui veste la maglia azzurra. Anche se non va bene una cosa, l’intenzione è sempre la stessa: si continua all’infinito”.

“Amir è da valutare bene”.

“Loro ti lasciano libero i due centrali quindi bisogna entrare fino alla trequarti. Abbiamo tentato di concludere la conclusione troppo faticosamente senza farli andare in giro per il campo”.