Home » Interviste » Rrahmani: “Azione in solitaria? Abbiamo provato qualcosa in allenamento”

Termina 0-1 il primo tempo tra Cremonese e Napoli allo Stadio Zini di Cremona. A decidere momentaneamente la partita è il gol di Politano che dal dischetto ha spiazzato Radu siglando il suo terzo gol stagionale. Il fallo su Kvaratskhelia ha lasciato molti dubbi soprattutto ai giocatori della Cremonese, che hanno protestato a più riprese nei confronti dell’arbitro per questa scelta.

La squadra di Alvini sta disputando un’ottima partita con Dessers che sta mettendo molto in difficoltà la retroguardia azzurra, anche se vere e proprie occasioni da gol non sono arrivate dalle parti di Meret, fatta eccezione per il palo intorno alla metà dei primi 45 minuti di gioco.

Rrahmani Cremonese Napoli

Intanto ai microfoni di Dazn, dopo la fine del primo tempo, è intervenuto Amir Rrahmani, autore di una prestazione fin qui solida insieme al suo compagno di reparto Kim, bravissimo ad inizio partita nello sfruttare lo spazio dagli avversari e gettarsi in area torvando con una bella conclusione il palo.

Queste le sue parole: “Cremonese molto bassa? Abbiamo pensato a questo, ci siamo preparati per una partita così. Ora nella ripresa dovremo provare a chiudere prima il contropiede. Abbiamo provato qualcosa sull’entrare con la palla, ci dobbiamo provare”.