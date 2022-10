“Perfetto come vice Lobotka”: il giornalista lo consiglia al Napoli

Dopo la grande campagna acquisti di questa estate, il Napoli si sta concentrando sulla situazione legata ai rinnovi. Nei giorni scorsi sono arrivati gli annunci di Meret e Zerbin i quali hanno rinnovato rispettivamente fino al 2024 (con opzione fino al 2025 a favore del Napoli) e fino al 2027, nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’annuncio anche del rinnovo di Stanislav Lobotka.

Lo slovacco, dopo un inizio di avventura napoletana molto difficile, è divenuto, soprattutto con Spalletti, un imprescindibile per questa squadra. Infatti, uno dei temi che tiene in banco in questi mesi a Napoli, riguarda proprio la questione dell’assenza in rosa di un vice-Lobotka.

Lobotka Napoli (Getty Images)

Perrillo: “Il perfetto vice Lobotka gioca nel Sassuolo”

Nella rosa attuale dei partenopei, è presente Diego Demme il quale però, a causa di un infortunio, non ha ancora giocato neppure un minuto. Spalletti, nella gara contro il Lecce pareggiata in casa, aveva provato Ndombelè come regista, tuttavia, la prestazione del francese non è stata per nulla entusiasmante e, difatti, nelle ultime apparizioni sta giocando da mezz’ala.

A tal proposito, Antonello Perillo, giornalista Rai, suggerisce al Napoli un giocatore che può svolgere proprio quel ruolo di perno basso davanti alla difesa in assenza di Lobotka: si tratta di Maxime Lopez del Sassuolo. Il centrocampista francese veste la maglia del Sassuolo dal 2020 e, dopo una prima fase di ambientamento, è riuscito a prendersi le chiavi del centrocampo degli emiliani divenendo uno dei calciatori più importanti della rosa. Di seguito le parole del giornalista: