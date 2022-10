Report allenamento SSC Napoli: c’è la notizia su Osimhen

Siamo alla vigilia di un’importante sfida di campionato per il Napoli, in cui gli azzurri affronteranno la Cremonese. Dopo le ultime prestazioni da capogiro, gli azzurri saranno tenuti, anche con un eventuale turnover, a conquistare i tre punti: la maturità di questo nuovo Napoli giovane e forte passa proprio da queste partite contro le cosiddette piccole.

Uno dei tanti dubbi che accompagna questa vigilia è sicuramente legato alla presenza di Victor Osimhen e ad una sua eventuale convocazione.

Victor Osimhen (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

A tal proposito, il Napoli, attraverso un comunicato, ha pubblicato il report dell’allenamento odierno con importanti novità sull’attaccante nigeriano. Di seguito quanto riportato:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Zini per la nona giornata di Serie A.

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione di possesso palla. Successivamente lavoro tattico, partita a campo ridotto e chiusura con esercitazioni su calci piazzati.

Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo”.