Fedele frena l’entusiasmo: “Se accadesse vuol dire non essere maturi”

Dopo l’entusiasmante vittoria con l’Ajax in Champions League, il Napoli è pronto a sfidare la Cremonese in campionato.

Gli azzurri, per mantenere il primato anche in Serie A, dovranno essere bravi a non sottovalutare l’avversario e ad imporre il proprio gioco per non incappare in un incidente di percorso.

Proprio del match di domenica ha parlato Enrico Fedele, noto giornalista napoletano, a Marte Sport Live in onda su Radio Marte.

Fedele Napoli

Queste le sue parole:

Su Cremonese- Napoli: “Onde evitare di sottovalutare la Cremonese, Spalletti avrà sicuramente ricordato ai propri giocatori le partite dello scorso anno contro Empoli e Spezia. Se vuoi vincere lo Scudetto, e il Napoli per me quest’anno deve vincerlo, in partite come quella di Cremona puoi soffrire pochi minuti ma poi le devi vincere. Se non riesci a farlo, vuol dire che non sei ancora maturo”.

Sul Turnover: “Credo che due o tre cambi siano necessari, ma non di più. Non c’è la necessità di stravolgere tutto se hai la possibilità di fare cinque sostituzioni a gara in corso”.