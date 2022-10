Bologna, il giocatore esce in barella: a forte rischio il match con il Napoli

Si sta disputando in questo momento l’ultimo match del sabato di Serie A: allo stadio Renato Dall’Ara sta andando in scena il match tra Bologna e Sampdoria. Prima gara sulla panchina dei liguri per il neoallenatore Dejan Stankovic, arrivato per sostituire Giampaolo e risollevare la Sampdoria, attualmente ultima in classifica.

Charalampos Lykogiannis (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)

Nel corso del primo tempo, il Bologna ha perso uno dei suoi titolari: il terzino Lykogiannis, in seguito a uno scontro aereo con Sabiri, è rimasto per diversi minuti fermo a terra. Dopo aver provato a continuare a giocare, il greco si è accasciato nuovamente ed è stato portato via in barella. Thiago Motta è stato costretto a effettuare subito un cambio, inserendo De Silvestri al suo posto.

L’ex Cagliari è stato portato all’ospedale di Bologna per una tac d’accertamento, ma fortunatamente non ha mai perso conoscenza. Nei prossimi giorni Lykogiannis effettuerà gli esami strumentali, ma la sua presenza per la trasferta di Napoli, in programma domenica 16 ottobre alle ore 18, è in forte dubbio.