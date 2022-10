Cremonese-Napoli, Alvini dovrà fare a meno di due giocatori: la probabile formazione

Oggi si aprirà la nona giornata di Serie A. Alle ore 15, l’Inter di Simone Inzaghi sarà ospite del Sassuolo e dovrà dare seguito all’importante vittoria contro il Barcellona di martedì; alle 18, a San Siro andrà in scena il big match di giornata tra Milan e Juventus; in serata, Bologna-Sampdoria chiuderà questo sabato di Serie A.

Il Napoli capolista sfiderà la Cremonese domani pomeriggio alle ore 18 allo “Stadio Giovanni Zini” di Cremona. Un match importante per gli azzurri che vorranno mantenere saldo il loro posto al comando della classifica.

Cremonese (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Spalletti effettuerà turnover per far rifiatare qualche giocatore in vista dei tanti impegni ravvicinati che vedono il Napoli impegnato ogni tre giorni fino alla pausa di metà novembre. Il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, invece, schiererà la sua miglior formazione.

L’allenatore toscano dovrà fare a meno dei due difensori Vlad Chiriches (ex Napoli) e Jack Hendry, entrambi infortunati e out per la sfida con gli azzurri. La Cremonese scenderà di nuovo in campo con il 4-2-3-1, modulo già visto a Lecce: in porta ci sarà Radu; la linea difensiva sarà composta da Sernicola (ballottaggio aperto con Ghiglione), Bianchetti, Lochoshvili e Valeri; in mediana ci saranno Castagnetti e Ascacibar (in vantaggio su Escalante); sulla trequarti pronti Zanimacchia, Pickel e Okereke, con Dessers che tornerà titolare a discapito di Ciofani.

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Ascacibar; Zanimacchia, Pickel, Okereke; Dessers