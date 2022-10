Zielinski: “Sto bene e posso giocare”, poi svela cosa ha detto Spalletti nello spogliatoio dopo la vittoria con l’Ajax!

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Il calciatore polacco si è soffermato sul momento attuale del Napoli e sulle prospettive future della squadra. Di seguito quanto evidenziato:

“L’infortunio con l’Ajax? Le mie condizioni ora sono buone, ho fatto un allenamento intero con la squadra e non ho sentito nessun fastidio”.

“Napoli ad Amsterdam? È stata una serata magica, non solo per noi ma per tutti i tifosi. Siamo andati sotto, ma per fortuna c’è stato tempo di riprendere la partita. Siamo contenti di averlo fatto”.

“Che ci ha detto Spalletti dopo la partita? Ci ha fatto i complimenti per la partita, ma ci ha anche ricordato che non abbiamo fatto ancora niente. Con la Cremonese sarà un’altra storia, sarà una partita difficile, loro affrontano le partite in maniera seria, vogliono fare bene contro le grandi squadre”.

“Il futuro? Bisogna sempre lavorare. Abbiamo fatto un capolavoro ad Amsterdam, è stata una bellissima soddisfazione e il risultato rimarrà nella storia. Adesso ci aspettano tante partite importanti e dobbiamo restare concentrati al massimo per vincere”.

“Quella con l’Ajax è stata la gara più bella? Non so se sia stata la gara più bella da quando sono al Napoli. Anche quest’anno ci sono state partite molto belle, che abbiamo vinto con molti gol. Quella contro l’Ajax fa parte di questo gruppo di partite”.

“Inizio di stagione? Non male questo avvio di stagione. I giocatori che sono arrivati hanno dato subito il loro contributo. La società ha fatto un grande lavoro, sono andati via giocatori importantissimi, sono arrivati giocatori nuovi che ci hanno dato subito una mano”.

“Boniek ha detto che sono il più grande calciatore polacco di tutti i tempi? È un onore, per quello che ha vinto, per quello che ha fatto nei club e per la Polonia è stato uno dei più grandi calciatori della Polonia. Mi fa piacere sentirgli dire questo”.

“Il mio rendimento? Zielinski sta facendo bene, ma può ancora migliorare. Spero che sarà una stagione top, innanzitutto per la squadra”.

“Se mi posso definire un leader? Sì, io sento che sia così. Cerco di dare il massimo per la squadra. Si vedono i risultati, sono contento che mister Guidolin sia felice perché è partito tutto da lui. Mi ha fatto esordire in Serie A, mi ha dato tanti consigli e mi fa piacere che dica cose positive su di me”.

“Questa squadra può fare meglio del Napoli di Sarri? Io spero che questo Napoli possa fare meglio del Napoli di Sarri. C’è tutto per fare bene, ma siamo ancora all’inizio. Ci mancano tantissime partite, tanti punti. Sono sicuro che la squadra farà di tutto per raggiungere i propri obiettivi. A volte i sogni diventano realtà”.