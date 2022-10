Decisione a sorpresa di Ribery sul futuro: c’è la notizia!

L’avventura di Franck Ribery con la maglia della Salernitana è molto vicina alla conclusione secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino.

Il fuoriclasse francese è vicinissimo al ritiro dal calcio a causa di un problema al ginocchio che pare ormai irrisolvibile.

L’attaccante granata non gioca dal 14 agosto, quando aveva deciso di operarsi per provare a continuare la sua avventura in terra campana, ma dopo alcuni consulti medici ad Innsbruck e Monaco di Baviera è arrivato il responso definitivo.

SALERNO, ITALY – FEBRUARY 07: Franck Ribery of US Salernitana stands disappointed during the Serie A match between US Salernitana and Spezia Calcio at Stadio Arechi on February 07, 2022 in Salerno, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ribery appenderà presto gli scarpini al chiodo, ormai conscio del fatto che all’alba dei 39 anni i troppi infortuni lo stanno tormentando quotidianamente.

A breve inizieranno le trattative con la dirigenza della Salernitana per rescindere il contratto da 125 mila euro netti al mese, ma il futuro del giocatore transalpino dovrebbe essere ancora granata: per lui si prospetta un ruolo da dirigente del club. Il presidente Iervolino, infatti, starebbe pensando di offrire un contratto a Ribery fino al 30 giugno 2024.

Chissà che l’addio al calcio giocato di un grande campione non possa essere l’inizio di una nuova affascinante avventura per Ribery da dirigente.