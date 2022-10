Report allenamento Napoli, c’è la notizia su Osimhen da Castel Volturno!

Nell’ambiente Napoli c’era tanta curiosità riguardante il possibile ritorno in gruppo di Victor Osimhen dopo l’infortunio occorso nella magica serata di Champions League del Maradona contro il Liverpool.

Tutti i dubbi riguardanti la presenza del nigeriano in gruppo con i propri compagni del Napoli sono stati fugati dal comunicato ufficiale del club azzurro riguardante la seduta di allenamento odierna.

Di seguito il comunicato del Napoli:

“Mattinata di lavoro all’SSC Konami Training Center. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione di possesso palla, situazioni tattiche a tutto campo e a chiusura di sessione esercitazione su calci piazzati”.

“Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo”.

Victor Osimhen è tornato dunque in gruppo, almeno parzialmente. Resta aperta dunque la possibilità di vederlo in campo contro la Cremonese domenica, seppure probabilmente non dal primo minuto.

La maglia da titolare sarà dunque contesa con ogni probabilità da Raspadori e Simeone, con la possibilità per tutti e tre di trovare minutaggio a partita in corsa, chiaramente non tutti insieme nello stesso momento.