Morte Franca Fendi, De Laurentiis: "Vicini a tutta la famiglia per la scomparsa della cara Franca"

Nella notte tra il quattro e il cinque ottobre è morta ad ottantasette anni nella sua casa a Roma a causa di un malore Franca Fendi, terza di cinque sorelle della nota maison romana che prende il nome dalla famiglia.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, unitamente alla moglie Jacqueline, ci ha tenuto a fare le condoglianze alla famiglia per il grave lutto.

De Laurentiis Jacqueline (Photo credit should read FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Il patron azzurro, così come la moglie, sono molto legati alla famiglia Fendi dal punto di vista personale, oltre che commerciale, come testimoniato da qualche collaborazione passata, che non coinvolgeva il Napoli, ma altre società nell’orbita di De Laurentiis.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ci ha tenuto a mandare un messaggio di condoglianze per l’accaduto attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale.

Di seguito le parole di cordoglio del patron del Napoli nei confronti della famiglia Fendi:

“Aurelio e Jacqueline De Laurentiis sono vicini ad Anna Fendi, a Silvia Venturini Fendi e a tutta la famiglia, per la scomparsa della cara Franca”.