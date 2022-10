Home » Copertina Calcio Napoli » Tournée durante il Mondiale per il Napoli, decisa la sede: si resterà in Europa

Il Napoli viaggia a ritmi spediti in questo inizio di stagione: primo posto in Serie A, primo posto nel Gruppo A di Champions League, miglior attacco in entrambe le competizioni e ancora nessuna sconfitta in undici match disputati. Una partenza con il botto che nessuno poteva aspettarsi visti gli addii in estate di senatori come Koulibaly, Mertens e Insigne. Il Napoli, però, dovrà tenere botta per un altro mese: gli azzurri disputeranno ben 10 partite da qui fino alla sosta di metà novembre per il Mondiale in Qatar.

Luciano Spalletti (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Sarà proprio in quei due mesi di pausa per il Mondiale che il Napoli sta pensando a un modo per tenere alta la forma fisica di tutti i giocatori che non saranno impegnati con le proprie nazionali in Qatar. Inizialmente, si era pensato a un mini torneo tra alcune squadre di Serie A negli USA o Arabia Saudita, ma l’idea è tramontata sul nascere.

Allora quale sarà la sede della tournée dei ragazzi di Spalletti? L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi: il Napoli volerà in Turchia, precisamente ad Antalya, per svolgere alcune amichevoli. In seguito, il Napoli giocherà qualche match anche al Maradona, dinanzi al proprio pubblico.

La scelta della Turchia potrebbe non essere casuale: possibile incontro con due ex bandiere del Napoli come Marek Hamsik e Dries Mertens? Le avversarie sono ancora da decidere, ma i tifosi azzurri sperano di poter vedere un match contro due leggende della storia del club.