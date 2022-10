Rinnovo Meret fino al 2024: quanto guadagnerà il portiere del Napoli

Il Napoli, dopo la brillante vittoria per 6-1 contro l’Ajax ad Amsterdam, dovrà subito tornare in campo per preparare il tour de force che lo vedrà impegnato in 10 gare da qui alla sosta di metà novembre per il Mondiale in Qatar. Gli azzurri affronteranno domenica la Cremonese in trasferta per poi ritrovare l’Ajax mercoledì prossimo. Tanti impegni ravvicinati che andranno affrontati con la massima concentrazione per continuare a far bene.

Alex Meret (FOTO – Getty Images)

Subito dopo la vittoria di Amsterdam, la società ha chiuso le pratiche e ufficializzato due rinnovi di contratto, portando al termine due trattative abbastanza lunghe. Infatti, ieri Alex Meret e Alessio Zerbin hanno firmato rispettivamente fino al 2024 (con opzione di prolungamento fino al 2025) e 2027.

La trattativa per il rinnovo di Meret è stata lunghissima, ma è giunta finalmente a una conclusione. Ma quanto guadagnerà adesso il portiere ex Spal? A rivelare le cifre ci ha pensato l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” che parla di uno stipendio che raggiungerà quasi 2 milioni di euro a stagione. Un forte attestato di stima da parte della società nei confronti di un giocatore che sembrava pronto a lasciare il club nel corso della passata estate.