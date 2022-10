Rinnovo Di Lorenzo, l’agente svela tutto: l’annuncio sul futuro

Giovanni Di Lorenzo è diventato un calciatore simbolo nella formazione di Luciano Spalletti. Titolare inamovibile già nella stagione passata, il terzino ha raccolto la fascia da capitano del Napoli dopo l’addio di Lorenzo Insigne, dichiarando il suo amore alla città e al club. Il calciatore italiano, infatti, ha manifestato più volte la sua intenzione a voler restare a lungo nelle fila della società partenopea.

FOTO: Getty Images, Di Lorenzo

Futuro Di Lorenzo: le ultime dall’agente

L’agente di Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb, in cui ha parlato anche del futuro del calciatore.

Di seguito quanto detto dal procuratore del difensore:

“Di Lorenzo è un leader silenzioso, lo sta dimostrando per come sta gestendo il gruppo e per come procede l’annata. È un ragazzo molto intelligente e quando è così si è un passo avanti. Ho sempre saputo che aveva una cultura, un intelletto, all’altezza di un ruolo come quello di capitano del Napoli. Sapevo avrebbe potuto assolvere questo ruolo e anche in modo molto positivo“.

Sempre su Di Lorenzo ha poi aggiunto: “Stiamo parlando col Napoli per rinnovare il contratto“.