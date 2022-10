Cremonese-Napoli, Spalletti valuta il turnover: pronti cinque cambi rispetto all’Ajax

Il Napoli deve subito mettersi alle spalle la bellissima vittoria di Amsterdam per 6-1: domenica si torna in campo, gli azzurri saranno impegnati allo “Zini” di di Cremona per la nona giornata di Serie A. Nel match contro la Cremonese, Spalletti potrebbe effettuare diversi cambi di formazione in vista anche del ritorno contro l’Ajax in programma mercoledì prossimo allo stadio “Diego Armando Maradona”.

Lozano e Simeone (Photo by FRANCOIS WALSCHAERTS/AFP via Getty Images)

Luciano Spalletti è stato molto chiaro: non esistono titolari e riserve, tutti sono importanti in questo Napoli. Nel match di domenica, quindi, potrebbero vedersi in campo “gli altri titolari”: in attesa di sapere qualcosa in più sulle condizioni di Osimhen, Spalletti è pronto a effettuare cinque cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro l’Ajax.

Il tecnico azzurro è pronto a far riposare Rrahmani, Zielinski e Kvaratskhelia (entrambi usciti acciaccati dal match di Amsterdam): dal primo minuto potrebbero giocare Ostigard, Ndombele e Simeone, oltre al ritorno tra i titolari di Politano (con Lozano a sinistra) e Mario Rui.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Simeone, Lozano