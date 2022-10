Ajax-Napoli, più di cento tifosi azzurri arrestati ad Amsterdam: il motivo

La straripante vittoria del Napoli contro l’Ajax alla “Johan Cruijff Arena” non sarà mai dimenticata da nessun tifoso del Napoli: questo 6-1 è già entrato di diritto nella storia del club. Un risultato esaltante che mette il Napoli tra le grandi d’Europa e permette alla squadra d Spalletti di avvicinarsi in maniera decisa all’obiettivo qualificazione: per il passaggio aritmetico agli ottavi di finale basterà un semplice pareggio nel ritorno di mercoledì prossimo contro l’Ajax.

Ajax Napoli (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Nella vittoria di Amsterdam il Napoli è stato supportato per tutti i 90 minuti dai propri tifosi: il settore ospiti era completamente esaurito e i supporters partenopei si sono fatti sentire a gran voce. Nonostante la bella atmosfera, non è mancato qualche disagio.

Secondo quanto riporta “Il Mattino”, ben 103 tifosi del Napoli sono stati arrestati dalla polizia olandese per diversi motivi: chi possedeva armi come bastoni o coltelli, chi si copriva il viso con indumenti e due persone che sono state fermate per oltraggio e possesso di fuochi d’artificio.

Nella serata di ieri quasi tutti i tifosi sono stati rilasciati: per alcuni di loro potrebbe arrivare il divieto di entrare negli stadi europei per i prossimi mesi.