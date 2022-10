Futuro ancora da scrivere per Zanoli: arriva un indizio di mercato?

Nella serata di ieri, il Napoli ha compiuto un’impresa che resterà nella storia azzurra e dell’intero panorama calcistico. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno annientato l’Ajax con il risultato di 1-6. I partenopei stanno sorprendendo chiunque e dopo tre partite hanno il miglior attacco della competizione con 13 reti all’attivo.

Alessandro Zanoli Napoli(Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Nel finale della sfida di ieri sera, Spalletti ha Lanciato anche ragazzi che avevano visto meno il campo. Tra questi c’erano anche Gianluca Gaetano e Alessandro Zanoli. Il terzino, in particolare, è entrato in campo con grande determinazione e senza la traversa a dire di no a Ndombele, avrebbe collezionato anche il primo assist in carriera in Champions League.

Spalletti ha spesso fatto affidamento sul terzino classe 2000, ma nella giornata di oggi è giunta una notizia che potrebbe cambiare il futuro del ragazzo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, Zanoli è pronto a cambiare agente.

Di seguito il tweet di Schira:

“Escl. – Il terzino del Napoli Alessandro Zanoli cambia procuratore e si separa dall’avvocato Beppe Bozzo: nei prossimi giorni la scelta del nuovo agente. In pole Alessandro Moggi”.