VIDEO – Simeone: “Con questi compagni diventa facile. Bacio al tatuaggio? Ho un desiderio”

Una notte perfetta quella del Napoli, gli azzurri conquistano la vittoria in terra olandese e si portano ancora una volta in testa al girone di Champions League.

Dopo due anni di assenza il Napoli non poteva desiderare ritorno migliore nella massima competizione europea per club: gli azzurri chiudono il girone di andata a punteggio pieno.

Uno dei protagonisti del match è stato sicuramente Giovanni Simeone, il cholito ha realizzato la sua seconda rete in Champions; queste le sue dichiarazioni in mixed zone:

Simeone

Dalla foto da bambino al gol di oggi che emozione? “Me la sono ricordata, è stata emozionante: mamma mi ha sempre portato a vedere le partite giocate da papà, è stato emozionante avere quella foto da bambino perché esserci in un posto come questo è stato speciale”.

Sul tatuaggio: “Spero di baciare il tatuaggio dopo i gol per altre tantissime volte. Sarà così per tutto il campionato, poi quello che succederà vedremo giorno dopo giorno”.

Sulla nazionale: “Cercherò di dimostrare sempre che voglio esserci facendo gol, non mi piace parlare voglio fare i gol”.

Obiettivo stagionale? “L’obiettivo principale è quello di aiutare il gruppo, l’ho sempre detto e lo sarà per tutto l’anno”.

Sul gruppo: “Siamo in un momento molto bello, quando c’è un buon ambiente è facile trovare il posto e la situazione per essere a disposizione: è facile trovarsi bene in un gruppo così, siamo bellissimi e tutti andiamo avanti per la stessa strada. Nessuno è più avanti di un altro, è l’umiltà del gruppo”.

Sul gol? “Non ci ho pensato, ho attaccato la palla con grinta e voglia di segnare. Non ho ancora sentito papà, mi dispiace per la sconfitta 2-0 ma so che le cose andranno bene”.