Verso Cremonese-Napoli: sguardo al campionato e al rientro di Osimhen

Neanche il tempo di godere dell’1-6 inflitto all’Ajax che a Napoli c’è chi già guarda al campionato e alla trasferta di Cremona: si tratta di Victor Osimhen, numero 9 azzurro, fuori per infortunio dalla sfida contro il Liverpool del 7 settembre scorso. Come raccontato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, il nigeriano corre infatti verso il ritorno con più fame e voglia di prima. E corre inseguendo un gol che manca dal 21 agosto, quando siglò la rete del momentaneo 2-0 contro il Monza al Maradona.

Era uscito di scena così Victor, con una smorfia e un gesto di stizza d’innanzi ad un pubblico euforico, forse poco curante delle sue condizioni a causa del punteggio che stava maturando contro i Reds di Klopp. A Napoli è paradiso, nella testa di Osimhen è inferno, anche alla luce del rigore sbagliato poco prima. Gli esami diranno poi lesione di secondo grado al bicipite della coscia destra e stop di almeno 4 settimane, per un nigeriano alle prese con l’ennesima fermata ai box.

FOTO: Getty – Osimhen

Questa volta però, c’è un sapore strano nell’aria, diverso dalle altre volte, quasi surreale. A testa bassa, Victor ha iniziato il recupero in palestra, tornando ad allenarsi sul campo proprio il giorno in cui i suoi compagni hanno annichilito l’Ajax ad Amsterdam. E lo farà anche oggi, mentre la squadra riposerà. Lo farà ancora e ancora, fino a quando non tornerà nella lista dei convocati e a far ciò che gli riesce meglio: giocare e segnare.

Da una notte europea all’altra, dall’infortunio allo sprint per il ritorno. Lo ha annunciato anche Spalletti ai microfoni di Sky, nonostante i 3 gol complessivi dell’asse Raspadori–Simeone: “Osimhen sta tornando“. E lo farà con in testa solo Cremona e la voglia di tornare a sentire i tifosi urlare ad un suo gol.

Mario Reccia