La marea azzurra di Luciano Spalletti si è abbattuta questa sera contro l’Ajax che, per la prima volta nella sua storia, perde 6-1 in casa nelle coppe europee. Prestazione sontuosa dell’intero gruppo con Spalletti che, adesso, sogna davvero in grande

Tutti i giocatori schierati hanno fatto vedere un calcio sublime dal primo all’ultimo minuto, dagli 11 titolari passando per quelli che sono entrati, a dimostrazione della grande mentalità che l’allenatore di Certaldo sta dando.

L’unica cosa difficile, in questa magica notte europea, è affidare la palma di migliore in campo. La Uefa ha deciso di dare il trofeo di Man Of The Match al capitano Giovanni Di Lorenzo, autore del gol del 2-1, risultato poi decisivo al fischio finale dell’arbitro.

Ajax Napoli Di Lorenzo



L’ex Empoli, al termine del match, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:

“Sono andati via grandissimi calciatori ma questo ha responsabilizzato tutti. Nessuno si apettava questo impatto dei nuovi e questo inizio in Champions League. Siamo un grande gruppo e bisogna continuare su questa strada. Il merito è anche del mister che tiene tutti sulla corda.“