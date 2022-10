Home » News Calcio Napoli » Sconfitta pesantissima per il Napoli Primavera: show dell’Ajax anche in dieci uomini

Si è appena conclusa la sfida della Youth League valida per la terza giornata del Girone A della competizione. Gli azzurrini allenati da Nicolò Frustalupi hanno affrontato l’Ajax Under 19.

Già dalla vigilia del match, si sapeva che non sarebbe stato una partita facile. La Primavera azzurra, infatti, sta vivendo un periodo di grande difficoltà avendo totalizzato solo 3 punti nelle prime 6 sfide di campionato. Il settore giovanile dell’Ajax, inoltre, è da anni fucina di talenti ed uno dei migliori in Europa.

Napoli Primavera Youth League

Youth League, Ajax-Napoli: il risultato

Doveva essere, dunque un match complicato, e così è stato. La partita è terminata con il risultato di 5-1 in favore dei padroni di casa. Gli azzurrini vanno subito sotto per 2-0 grazie alle reti di Misehouy e Kjear. Dopo la mezz’ora, c’è la chance di riaprire il match: calcio di rigore per gli azzurri e rosso diretto per Kremers tra le file dei “Lancieri“. Dagli undici metri Rossi non sbaglia. Sembra che la partita possa prendere una piega diversa, ma il gol a pochi minuti dalla fine della prima arriva il gol che taglia le gambe agli azzurrini.

Nel secondo tempo i ragazzi di Frustalupi crollano nel finale subendo altre due reti che rendono ancora più amara la trasferta olandese. Nel finale sono andati in gol Banel e Muzambo, autore anche della rete del 3-1.