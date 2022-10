Koulibaly non dimentica Napoli: “Mi auguro possano farlo i tifosi azzurri”

Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea ed ex Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Milan. Il difensore senegalese si è soffermato sulla sua esperienza in azzurro e ha espresso un desiderio per i tifosi del Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

Koulibaly (Photo by Michael Regan/Getty Images)

“Sono arrivato qua due mesi fa. Mi manca Napoli, ma la scelta di venire qui è stata mia. Sapevo che sarebbe stata dificile per me, il passaggio dall’Italia all’Inghilterra non è stato facile. Sto lavorando tanto, sono felice di essere qua, il processo di adattamento è normale. Sappiamo che il Milan è una squadra pericolosa, che sa fare tutto, che ha vinto lo scudetto l’anno scorso e abbiamo visto che anche il Napoli l’ha battuta quest’anno“.

“Il Napoli fa sognare. Sono contentissimo per loro, ma non mi sono pentito di essere venuto qui. Sono un tifoso del Napoli perché ho passato anni bellissimi lì, spero che possa vincere lo scudetto per tutta la gente napoletana. Adesso sto bene a Londra, i compagni sono fantastici, mi sento a mio agio. I tifosi mi vogliono bene. Sono felice di aver fatto questa scelta, Napoli fa parte del passato ma di certo non rinnegherò mai quanto di bello vissuto lì“.