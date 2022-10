Frustalupi dopo la debacle della Primavera: “C’è una differenza tra l’Italia e l’Europa, ho un solo rimpianto”

Il Napoli Primavera è uscito sconfitto dal match di Youth League contro l’Ajax. Gli azzurrini hanno subito una sonora sconfitta con il risultato di 5-1 in favore dei padroni di casa.

Al termine della prestigiosa sfida europea, il tecnico del Napoli, Nicolò Frustalupi, ha rilasciato alcune dichiarazioni, analizzando il match appena concluso e il momento della sua squadra.

Ajax-Napoli Primavera

Di seguito quanto evidenziato:

Ajax di un altro pianeta per il Napoli, ma c’è un po’ di rammarico? “Il più grave errore di questa partita è sicuramente prendere il 3-1 a fine primo tempo con il vantaggio di un uomo e aver accorciato sul 2-1 potevamo sicuramente rimettere in carreggiata la partita. Purtroppo prendendo il 3-1 si è andati in difficoltà perché come sapete hanno degli attaccati veramente fenomenali e quindi loro si son messi a difendere bassi stanno cercando di fare il contropiede. È andata così purtroppo, come hai detto bene all’inizio questi sono proprio di un’altra categoria; tra l’altro sono rientrati due giocatori importanti come il numero 10 e il difensore centrale che le prime due non l’avevano giocate. Noi avevamo diverse assenze Marchisano su tutti che già da un mese e mezzo che ci manca e poi Pesce. Come sostituzioni ho fatto quelle che secondo me erano più giuste inserendo Marranzino”.

Cosa ha detto ai ragazzi e come si spiega la differenza tra le squadre europee e quelle italiane? “Ai ragazzi non ho detto niente se non di alzare la testa che domenica c’è un’altra partita. Per quanto riguarda la differenza basta entrare nel centro sportivo, i ragazzi lo sanno benissimo. Sanno la qualità dell’Ajax, del Liverpool e sanno anche dove si allenano a livello di strutture. Quando andiamo in Europa noi italiani capiamo quali sono gli investimenti che fanno le squadre europee sia sul settore giovanili sulle strutture”.

Ha qualcosa in mente per la gara di ritorno? “Li conoscevo benissimo perché avevo studiato. È normale che quando giocatore salta l’uomo e crea la superiorità numerica e difficile da arginare con la tattica e altre cose. Di questi ragazzi dell’Ajax ne sentiremo parlare a breve magari anche a livelli di prima squadra. Per il ritorno vedremo. Prima dobbiamo pensare a Bologna poi penseremo a loro”.

C’è qualcosa di positivo? “La forma fisica che alcuni di noi stanno trovando. Ad esempio Rossi che aveva avuto problemi fisici e ha saltato la preparazione. Per noi sarà difficile da qui a novembre perché giochiamo ogni tre giorni. Il campionato però è lungo e tutto può accadere”.