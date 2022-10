VIDEO – Appello ai tifosi azzurri: “Fate molta attenzione a quello che accadrà all’esterno dello stadio!”

Manca sempre meno al calcio d’inizio del match tra Ajax e Napoli che si terrà questa sera alle ore 21 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Gli azzurri di Luciano Spalletti vogliono tenere la testa solitaria del Girone A e dopo aver annichilito Liverpool e Rangers, sono pronti per disputare un’altra ottima partita.

Stando a quanto raccolto dal nostro inviato ad Amsterdam Antonio Manzo, però, ci potrebbero essere alcuni problemi per i tifosi azzurri al momento dell’ingresso allo stadio.

Il problema sarebbe riconducibile ai biglietti; infatti alcuni tifosi partenopei avrebbero acquistato alcuni tagliandi non appartenenti al settore loro dedicato. Altri, invece, potrebbero essere stati truffati dai bagarini che hanno venduto più volte lo stesso biglietto.

Tifosi Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Di seguito quanto evidenziato da Antonio Manzo:

“Un appello ai tifosi del Napoli che sono qui ad Amsterdam o che sono in arrivo in città: Capiamo che la voglia di assistere alla partita di questa sera è tanta, ma bisogna fare molta attenzione. Sappiamo che molti tifosi del Napoli stanno acquistando biglietti per la partita di stasera, ma di altri settori e non quello riservato agli ospiti. State attenti, fate molta attenzione perché gli steward della polizia olandese all’entrata vi faranno delle domande in olandese per capire se siete dei reali supporter dell’Ajax. Se così non dovesse essere resterete fuori e ovviamente nella peggiore delle ipotesi ci sono anche delle sanzioni amministrative e pecuniarie da sopportare”.

Problema bagarinaggio: le ultime

“State attenti anche sul web perché sappiamo che molti tifosi del Napoli stanno acquistando biglietti digitali con il QR code. Fate molta attenzione perché i bagarini ovviamente stanno vendendo lo stesso biglietto a più persone. Si parla di circa 200/300 biglietti identici. in quel caso soltanto il primo ad entrare allo stadio riuscirà a farlo, gli altri resteranno fuori quindi fate attenzione e non cadete in queste stupide truffe”.