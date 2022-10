Ultime notizie Napoli, può accadere al Maradona durante la sosta Mondiale

Luciano Spalletti ha già anticipato la società nel corso del post partita della sfida tra Napoli e Torino: gli azzurri durante la sosta per il Mondiale potrebbero andare in tournée negli USA.

A tal proposito l’edizione odierna del Corriere dello Sport aggiunge ulteriori dettagli riguardanti qualche possibile sorpresa anche allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli’s Italian forward Giacomo Raspadori (C) celebrates with teammates after scoring his team’s first goal during the Italian Serie A football match between SSC Napoli vs Spezia Calcio at Diego Armando Maradona Stadium in Naples on September 10, 2022. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

“Con la gara di sabato è iniziato il tour de force di dodici gare in quarantadue giorni, prima della pausa per il Mondiale in Qatar. Durante il Mondiale, come anticipato da Spalletti, il Napoli sta pianificando una tournée da svolgere negli Stati Uniti. A breve ci saranno ulteriori novità in merito, con la possibilità di svolgere anche alcune amichevoli al Maradona nei giorni di pausa a novembre o dicembre”.

Possibile dunque rivedere qualche amichevole al Maradona durante la stagione, come quella contro la Juve Stabia, per permettere a tutti i calciatori rimasti a Napoli durante il Mondiale di non perdere la condizione fisica e il ritmo partita.