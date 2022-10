Il Napoli prepara un’amichevole: coinvolti Hamsik e Mertens?

L’edizione odierna di Repubblica riporta una possibilità che il Napoli ha intenzione di provare a realizzare per tenere in allenamento il calciatori che non andranno in Qatar e dunque resteranno a disposizione nella sosta prevista per il Mondiale.

Oltre all’idea della tournée, praticamente annunciata già da Spalletti in occasione della sfida con il Torino, la società sta valutando un altro appuntamento.

Come riportato dal quotidiano infatti, il Napoli starebbe organizzando anche un’amichevole in Turchia. La scelta del paese potrebbe non essere casuale e l’associazione con due bandiere della storia del Napoli viene da sé.

ROME, ITALY – AUGUST 26: Marek Hamsik of Trabzonspor looks on during the UEFA Conference League Play-Offs Leg Two match between AS Roma and Trabzonspor at Olimpico Stadium on August 26, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Chissà che questa amichevole in Turchia non possa coinvolgere uno tra Marek Hamsik e Dries Mertens, ovvero una sfida contro Trabzonspor o Galatasaray.

Galatasaray’s new forward Belgium’s Dries Mertens (C) takes part in a training session at the Florya training Center in Istanbul on August 9, 2022. – Struggling Turkish giants Galatasaray announced they had signed Belgium’s Dries Mertens and Uruguay midfielder Lucas Torreira on August 8, 2022. Saddled with heavy debts and a tight budget Galatasaray struggled to 13th in the league last season. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo by YASIN AKGUL/AFP via Getty Images)

Non ci resta che attendere, al momento è solo una suggestione, ma è lecito che i tifosi inizino a pensare (e a sognare) che l’eventuale amichevole in Turchia possa coinvolgere una delle due bandiere che hanno fatto la storia del Napoli targato De Laurentiis nel corso di questi ultimi anni.