L’Atalanta vince ancora, battuta la Fiorentina: come cambia la classifica

Dopo aver visto impegnate Napoli, Inter, Roma e Milan nella giornata di sabato, oggi l’Atalanta ha sfidato la Fiorentina per riacciuffare il Napoli e tornare al primo posto in classifica. Il compito della squadra di Gasperini è stato svolto con successo: la Fiorentina è stata battuta di misura per 1-0 grazie alla rete di Lookman, arrivata nella ripresa.

Ademola Lookman (Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)

L’Atalanta vince ancora, mantiene il primato e si conferma squadra da battere. Secondo 1-0 consecutivo per i bergamaschi ma, a differenza del match dell’Olimpico contro la Roma, questa volta i ragazzi di Gasperini hanno creato di più, meritando la vittoria.

Il gol decisivo di Lookman è arrivato al 59′ su una buona giocata di Muriel, ma la difesa della Fiorentina ha sicuramente qualche colpa per aver lasciato l’ex Leicester completamente solo al centro dell’area di rigore. Il forcing finale della Fiorentina è stato molto insistente, ma non ha portato alla rete del pareggio.

Come detto in precedenza, l’Atalanta raggiunge il Napoli al primo posto e attualmente le due squadre sono a quota 20 punti, a +3 da Lazio e Milan e a +4 dall’Udinese che giocherà domani in casa del Verona