“Facciamo come il Bayern”: Spalletti lo ha detto prima di Napoli-Torino

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato prima del calcio d’inizio di Napoli-Torino, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Napoli-Torino, le parole di Spalletti

“Sosta Nazionali? Siccome ci sono dentro a quello che è il cammino che le squadre devono fare, le soste vanno accettate. Ieri il Bayern ha vinto 4-0 contro il Leverkusen e gli sono tornati tutti dentro all’ultimo momento. L’importante è che nessuno si faccia male e a noi non è capitato”.

Spalletti Napoli (Getty Images)

Napoli-Torino, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

A disposizione: Marfella, Sirigu, Juan Jesus, Mathias Olivera, Ostigard, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Ndombele, Zerbin, Lozano, Simeone.

All. Spalletti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro;

Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Schuurs, Zima, Karamoh, Ilkhan, Edera, Adopo, Aina, Garbett, Radonjic.

All. Juric.

Napoli-Torino: come arrivano le due squadre al match

Il Napoli arriva dall’importante vittoria per 1-2 a San Siro contro il Milan di Pioli. Gli uomini di Spalletti dovranno difendere il primato in classifica e tentare di allungare sulle inseguitrici. Gli azzurri hanno totalizzato 17 punti in 7 partite, realizzando 15 gol e subendone 5. Che il Napoli stia vivendo un momento di forma straordinario è testimoniato anche dalle prime due gare di UEFA Champions League: 4-1 rifilato al Liverpool e 0-3 in Scozia contro i Rangers.

Il Torino, dal canto suo, ha raccolto ben 10 punti in 7 match. I granata occupano la nona posizione in classifica, a soli 2 punti dall’Inter e 3 dalla Roma. L’ultima sfida di campionato, però, non è stata fortunata per gli uomini di Juric. Sanabria e compagni sono andati ko nei minuti finali tra le mura amiche contro il Sassuolo (0-1). Anche la sconfitta precedente contro l’Inter (1-0) è maturata a pochissimi minuti dal fischio finale.