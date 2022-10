Rivoluzione Maradona? Annuncio di De Luca: tutti i dettagli

Lo Stadio Maradona è sempre stato al centro di varie polemiche nel corso degli anni. Nell’ultimo periodo, l’impianto, ha subito varie modifiche. Prima è stato rimodernato per ospitare le Universiadi, poi è avvenuta la sostituzione dei sediolini.

Ora il Comune di Napoli, proprietario dell’impianto, ha pensato ad ulteriori lavori di ammodernamento. È stata presa come spunto l’Allianz Arena di Monaco, avvolto estenamente da una struttura che si retro-illumina.

A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno che a tal proposito nella sua edizione odierna scrive:

Investimenti Stadio Maradona (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Qualcosa di molto simile a quanto propone il presidente della Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli, Nino Simeone, al sindaco Gaetano Manfredi. Al quale ha sottoposto l’idea che, per il momento, interessa il terzo anello dello stadio Maradona: “Per valorizzare e mettere a rendita un’area dello stadio, oggi totalmente in disuso per motivi di sicurezza, come il Terzo Anello superiore dello Stadio Maradona. Stiamo parlando di un’area importante, in termini di visibilità e di spazio. Parliamo di circa 800 metri circolari per una superficie totale di circa 8000 metri quadrati lineari, che potrebbero essere utilizzati come area pubblicitaria”.

Nuovi lavori: progetto condiviso con il Calcio Napoli

Questo progetto potrebbe essere condiviso con il Calcio Napoli che ha in concessione lo stadio: “Valutiamo questa come una opportunità di entrata sostanziale per le casse comunali, mediante l’installazione di banner pubblicitari leggeri e sicuri. Se ci fossero le condizioni, si potrebbero ripescare vecchie soluzioni progettuali per avvolgere lo stadio o con maxischermi led o con tensostrutture su cui vengono proiettate le immagini pubblicitarie, e non solo, che determinano un basso consumo energetico: in questo modo, la pubblicità verrebbe proiettata non solo all’interno dello stadio sui tabelloni del terzo anello ma anche all’esterno del Maradona. E sette giorni su sette, generando introiti decisamente importanti”.

De Luca: “Arriveremo a 50 milioni di euro di investimento”

Anche il governatore della Regione Campania, Raffaele De Luca, si è espresso in merito chiarendo che ci saranno nuovi investimenti: “Prevediamo di approvare ulteriori finanziamenti per gli impianti sportivi delle squadre impegnate in Serie A: avremo un ulteriore impegno finanziario per lo stadio San Paolo-Maradona, arriveremo a 50 milioni di euro di investimento complessivo.