Brutte notizie per Osimhen: quando potrebbe essere convocato

Luciano Spalletti, in vista della sfida contro il Torino, può certamente sorridere. Il tecnico toscano ha recuperato tutti i giocatori che erano in dubbio per il match contro i granata. Rrahmani, Lozano e Politano sono stati, infatti, convocati per la partita in programma questo pomeriggio allo Stadio Maradona.

Resta tra gli indisponibili, invece, il bomber azzurro Victor Osimhen. Per l’attaccante nigeriano non c’erano possibilità di rientro già oggi, ma per lui si ipotizzava un ritorno per la partita di Champions League contro l’Ajax. Osimhen è alle prese con un problema muscolare patito nel corso del primo tempo contro il Liverpool.

Victor Osimhen Recupero (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Stop più lungo del previsto: Osimhen salta anche l’Ajax

Stando a quanto affermato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, però, il recupero del numero 9 azzurro potrebbe durare più del previsto. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, Osimhen pare destinato a saltare anche la sfida europea contro gli olandesi.

Di seguito quanto evidenziato:

“L’ assenza di Osimhen si è avvertito nello strapotere fisico e nelle progressioni che sono mancate, non nel numero di gol o nei risultati raggiunti coi suoi sostituti.

Simeone e Raspadori hanno consolato il periodo d’astinenza da Victor con le loro qualità in una staffetta che proseguirà anche oggi contro il Torino”.

“Lo ha ribadito Spalletti, giocheranno entrambi, come nelle precedenti partite in cui ognuno si è ritagliato il proprio spazio e qualche istante di gloria. Il ballottaggio è ancora vivo e, dopo oggi, proseguirà anche in vista della gara di martedì con l’Ajax quando Osimhen ancora mancherà“.