Probabile formazione Napoli-Torino: Spalletti verso una decisione chiara!

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Napoli-Torino, in programma questo pomeriggio allo Stadio Maradona. Il Napoli vuole proseguire la sua cavalcata in classifica, mentre il Torino è alla ricerca dei tre punti dopo aver perso le ultime due sfide di Serie A.

La viglia del match non è stata delle più semplice per Spalletti; il tecnico di Certaldo, infatti, era alle prese con diversi giocatori ritornati acciaccati dalla sosta per le nazionali. In particolare la fascia destra era in piena emergenza. Politano aveva subito un colpo ai legamenti contro il Milan, mentre Lozano doveva smaltire un problema muscolare rimediato con la sua Nazionale.

Simeone Napoli (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Oltre a loro, anche Rrahmani aveva qualche problemino di natura muscolare.

Pochi istanti fa, però, è stata diramata la lista dei convocati per il match di oggi. Tutti e tre sono disponibili per la sfida di Fuorigrotta e oltre a loro, ritorna anche Diego Demme. Il centrocampista tedesco è alla prima convocazione stagionale, dopo l’infortunio rimediato in ritiro.

Sciolto ogni dubbio sugli indisponibili, Spalletti si prepara a schierare l’undici tipo che si è potuto ammirare in questo avvio di stagione. Questa scelta del tecnico fa capire come questo match sia di fondamentale importanza per gli azzurri alle prese con l’ennesimo esame di maturità.

In attacco, al posto dell’infortunato Osimhen, ci sarà il Cholito Simeone con Raspadori pronto a subentrare a gara in corso.

Di seguito la probabile formazione:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti