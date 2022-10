UFFICIALE – Diramate le convocazioni di Spalletti: c’è la notizia su tre azzurri

Alle ore 15 di questo pomeriggio, il Napoli di Luciano Spalletti scenderà in campo contro il Torino allo Stadio Maradona. Gli azzurri, dopo la sosta per le nazionali, vogliono riprendere il loro cammino portando a casa altri tre punti.

I giorni antecedenti al match, però, sono stati costellati di dubbi sui possibili indisponibili. La sosta per le nazionali, infatti, aveva lasciato a Spalletti diversi giocatori acciaccati e questi erano in dubbio per il match di questo pomeriggio.

Tra questi c’erano sicuramente Rrahmani, Lozano e Politano più il lungodegente Demme. Pochi minuti fa sono stati però diramati i convocati per la sida del Maradona e Spalletti può certamente sorridere.

L’unica assenza sarà quella di Victor Osimhen, il cui rientro e previsto per la prossima settimana. Tutti gli altri sono arruolabili per scendere in campo contro i granata di Juric.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Marefella, Meret, Sirigu;

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Kim Min-Jae, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Zedadka;

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Ndombele Zerbin, Zielinski;

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone.