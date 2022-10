Kim e Kvaratskhelia sorprese di inizio stagione: è successo prima di Napoli-Torino!

Mancano pochi minuti al calcio d’inizio dell’ottava giornata di Serie A. Il Napoli scenderà in campo allo Stadio Maradona contro il Torino. Gli azzurri vogliono portare a casa altri tre punti che vorrebbero dire testa solitaria della classifica a quota 20 punti.

Pochi istanti prima del match, sul terreno di gioco dell’arena di Fuorigrotta, è stato consegnato il premio di miglior giocatore del mese di agosto in Serie A.

Si tratta di Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo che nei primi match disputati in maglia azzurra ha assolutamente sorpreso. L’esterno georgiano è stato in grado di collezionare 4 reti e 2 assist in 7 presenze. Il numero 77 del Napoli ha contribuito ad un gol degli azzurri ogni 114′ di gioco.

L’esterno georgiano, con le sue prestazione superlative è riuscito già ad entrare nel cuore dei tifosi azzurri.

Numeri impressionanti per Kvaratskhelia che è stato dunque eletto come miglior giocatore del mese di agosto con il 63% dei voti.

Kim Min-Jae Premio

Non solo Kvaratskhelia, anche Kim premiato!

L’avvio eccellente del Napoli passa per i piedi di giocatori come Kvaratskhelia, Lobotka e Zielinski, ma anche dalle giocate difensive di Kim Min-Jae. Il centrale sudcoreano, arrivato a Napoli per sostituire Koulibaly, è stato autore di prestazioni di livello assoluto e chiusure che sono valse un gol come quella su Brahim Diaz nel finale della sfida al Napoli.

Oltre a Kvaratskhelia, anche Kim è stato premiato pochi istanti prima dell’inizio del match. Kim ha vinto il premio di miglior giocatore del mese di settembre in Serie A.

Una doppia gioia quindi in casa Napoli che certifica il valore della rosa e il lavoro estivo di Cristiano Giuntoli.

