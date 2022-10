Di Lorenzo commenta la vittoria: “Non era scontato accadesse dopo la sosta”

Il Napoli vince ancora, raggiunge quota 20 punti in classifica e si conferma capolista in Serie A (in attesa di Atalanta-Fiorentina). I tre punti conquistati con il Torino, grazie alla doppietta di Anguissa e la rete di Kvaratskhelia, hanno confermato la forza di questa squadra, capace di conquistare sei vittorie consecutive tra campionato e Champions League.

Napoli Torino (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Protagonista assoluto del match è stato Frank Anguissa, autore di una doppietta e di un’altra prestazione monumentale al centro del campo. Chi ha sofferto un po’ le scorribande sulla fascia sinistra di Lazaro prima e Ola Aina poi, è stato Giovanni Di Lorenzo.

Il capitano azzurro, però, è stato comunque protagonista di una prestazione da sufficienza piena e ha anche sfiorato il gol nei minuti finali del match. L’ex Empoli ha commentato la vittoria pubblicando un post sul suo profilo Instagram: “Dopo la sosta non era scontato riprendere il cammino: questa vittoria ci dà fiducia e convinzione per continuare il nostro percorso”