De Laurentiis esulta due volte: è arrivata un’altra grande notizia!

Mentre il Napoli sta dominando e vincendo la sfida del Maradona contro il Torino per 3-1, arriva una notizia che fa gioire doppiamente la famiglia De Laurentiis.

Nel pomeriggio si è giocata la partita valida per la settima giornata di Serie B tra Bari e Brescia. I “Galletti“, di cui Luigi De Laurentiis è presidente ha vinto in goleada sui lombardi. Il match è terminato con il risultato di 6-2 per i pugliesi.

PARMA, ITALY – AUGUST 12: Michael Folorunsho of SSC Bari celebrates after scoring his team’s second goal during the Serie B match between Parma Calcio and Bari at Stadio Ennio Tardini on August 12, 2022 in Parma, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Bari che ha dato spettacolo di fronte ai propri tifosi e si sono imposti grazie alle reti di Folorunsho, Bellomo, Cheddira autore di una doppietta, Antenucci e Schiedler.

Oltre alla gioia per la splendida vittoria, in casa Bari la gioia è duplice. Grazie ai tre punti guadagnati, i “Galletti” hanno conquistato il primo posto nella classifica del campionato cadetto. Un avvio di stagione importante, quindi, per i biancorossi che possono guardare al futuro con maggior serenità.