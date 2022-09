Parte la stagione della Team Volley Napoli: presentazione in grande stile al Royal Continental

Serata di prestigio quella andata in scena all’hotel Royal Continental di Napoli per la Quantware Team Volley Napoli: presentazione in grande stile per la nuova stagione 2022/2023.

La serata è stata aperta dal dg Matano e i dirigenti Aruta, Esposito e Mignone, che hanno presentato i progetti e la campagna abbonamenti, che sarà gestita dalla ETES con biglietteria On Line. Con la conduzione di Fabrizio Giardino, la serata ha visto alternarsi: le istituzioni cittadine rappresentate dall’assessore allo sport Emanuela Ferrante, la la nuova dirigente scolastica Immacolata Davide, il consigliere delegato della Fipav Felice Vecchione, gli AD dei principali Sponsor, Alessandro Bruno per QuantWare e Felice Granisso per Teatek, che hanno ricevuto il testimone da Carlo Criscuolo di Sacs e Ettore Morra di Sofarma.

Importanti le parole di vicinanza dell’assessore Ferrante, che oltre ad augurare il meglio per la prossima stagione, ha manifestato la vicinanza del Comune anche nella gestione delle problematiche burocratiche che il sodalizio partenopeo sta affrontando.

Team Volley Napoli

La serata è proseguita con la presentazione della Prima Squadra da parte del ds Comite e del mister Sergio Calabrese. Massimiliano Menditti ha parlato per la partnership per le giovanili per la Volley World. Infine, ha è intervenuto il dott. Granito per la presentazione di AEMO che, con la sua scuola di Osteopatia, seguirà gli atleti della prima squadra per tutta la stagione.

Ospiti della serata i padroni di casa con Giovanni Scotti a rappresentare Royal Continental, impeccabile come sempre nell’organizzazione e nella disponibilità

Durante la serata non sono mancati momenti di commozione con la proiezione di alcuni video della promozione dell’anno scorso, e anche momenti a sorpresa con gli Awards, i premi per la stagione 2021/2022. La serata si è conclusa con la presentazione della nuova maglia, sia in versione blu che bianca e della squadra.

Questo il Roster della nuova stagione: